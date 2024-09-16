アーセナルはプレミアリーグ第4節のノースロンドンダービーで、トッテナムに1-0と勝利した。試合を決定づけたのは64分、コーナーキックからのガブリエウ・マガリャンイスのヘディングでの一撃だ。巧みにクリスティアン・ロメロのマークを外したガブリエウは、ゴール正面から強烈な一撃を叩き込んだ。アーセナルは昨季プレミアリーグでセットプレイから22ゴールを挙げているが、今季も4試合目にして“必殺の武器”が炸裂した。アー