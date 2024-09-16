現在アル・ヒラル所属のネイマールは、パリ・サンジェルマンでチームメイトだったキリアン・ムバッペとともにプレイするのは「地獄」であり「悲惨」だったと考えていた可能性がある。司会者のシリル・ハヌーナ氏が『Europe1』で語ったところによれば、ネイマールはレアル・マドリード所属のブラジル人選手たちに連絡を取り、ムバッペとのプレイについて警告したという。同メディアで、ハヌーナ氏は次のように話している。「（レア