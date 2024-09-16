【MLB】ブレーブス2-9ドジャース（9月15日（日本時間9月16日））【映像】大谷、意表を突く“変態打ち”9月15日（日本時間9月16日）に米・ジョージア州コブ郡カンバーランドにあるトゥルーイスト・パークで行われたアトランタ・ブレーブス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平の“連続フルスイングからの軽打狙い”でタイムリーを放った場面が、野球ファンの間で注目を集