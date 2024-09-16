16日未明、ヤマハ発動機の日郄祥博社長を自宅で切りつけたとして、警察は殺人未遂の疑いで同居する娘の日郄葉菜容疑者を逮捕しました。日郄社長は「就寝中に被害にあった」と話していて、抵抗した際に左腕を15センチほど切るけがをしましたが、命に別条はないということです。警察は事件の経緯や動機を詳しく調べています。