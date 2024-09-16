中国国家エネルギー集団の発表によると、中国初の炭素繊維複合材料軽量化重負荷鉄道貨物列車が10日、黒竜江省チチハルでラインオフした。列車の自重は18トンで、積載量は82トン。プロジェクトチームは重負荷鉄道貨物列車に適した先進炭素繊維強化樹脂複合材料を研究開発し、複合材料大型部品一体化生産などの重要な技術的難題を解消した。人民日報海外版が伝えた。情報によると、この炭素繊維複合材料の比強度はアルミ合金材料の3