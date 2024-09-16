ガビゴルとして知られる元ブラジル代表のFWガブリエウ・バルボサのインスタグラムの投稿が話題となっている。かつてはインテルやベンフィカでプレーし、ブラジル代表としても18試合に出場し5ゴールを記録しているガビゴル。レンタル移籍期間も含め、2019年からフラメンゴでプレーしている。フラメンゴでは公式戦294試合で157ゴール42アシストを記録しているガビゴル。今シーズンもカンピオナート・ブラジレイロ・セリエAで12試合2