気象庁によると、16日午後11時13分ごろ、宮崎市、宮崎県日南市、鹿児島県鹿屋市、同県大崎町で震度3の地震があった。福岡県久留米市でも震度1を観測した。震源地は日向灘で地震の規模はマグニチュード（M）5.2、震源の深さは20km。地震による津波の心配はない。