［モスクワ１６日ロイター］ - ロシア大統領府（クレムリン）のペスコフ報道官は１６日、週末に起きた米大統領選の共和党候補トランプ前大統領に対する暗殺未遂事件について、容疑者がウクライナ支持者という情報は「火遊びには結果が伴う」ことを明示しているとコメントした。 米国の対ウクライナ支援を示唆する発言とみられる。暗殺未遂事件が米国の不安定化を招く恐れがあるかとの質問に対しては、ロシア政府は状況