１６日午後１１時１３分ごろ、日向灘を震源とする地震があり、宮崎市や鹿児島県鹿屋市で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約２０キロ。地震の規模（マグニチュード）は５．２と推定される。主な各地の震度は次の通り。震度３＝宮崎市、鹿児島県鹿屋市震度２＝宮崎県都城市、鹿児島県垂水市、熊本市、大分県佐伯市。