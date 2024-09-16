【ニューヨーク共同】週明け16日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、午前10時現在は前週末比320.14ドル高の4万1713.92ドルを付けた。ハイテク株主体のナスダック総合指数は146.77ポイント安の1万7537.21。米連邦準備制度理事会（FRB）が17日から開く連邦公開市場委員会（FOMC）で大幅利下げに踏み切ることへの期待感から、ダウ平均は買い注文が先行した。