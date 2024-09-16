鳥取市内の建物で火事があり、消防車など8台が出動しました。火は20分ほどで消し止められましたが、現場は鳥取警察署でした。【映像】火事現場の様子16日午後8時ごろ、鳥取市千代水にある鳥取警察署の警察官から「警察署の屋上から火が見える」と119番通報がありました。通報を受けて、消防車など8台が鳥取警察署に向けて出動しました。火は屋上の室外機から出ていて、約20分ほどの消火活動で消し止められました。けがを