異色の“右翼系”ドキュメンタリーが北米で大ヒットしている。「私はレイシスト（差別主義者）なのか？」をタイトルに冠した映画『Am I Racist?（原題）』は、9月13日～15日の北米映画週末ランキングで第4位に初登場。オープニング興行収入は475万ドルで、ドキュメンタリー映画として2024年最高、過去10年間で第3位という記録的スタートを切った。 参考：『ヴェノム』第3作でついにスパイダ&#125