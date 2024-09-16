■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7378) アシロ 東証グロース (5888) Ｄサイクル 東証グロース (3070) ジェリビンズ 東証グロース (2768) 双日 東証プライム (7936) アシックス 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (5108) ブリヂストン 東証プライム (4578) 大塚ＨＤ 東証プライム (8