セルティックは14日に開催されたスコットランド・プレミアリーグ第5節でハーツと対戦し、2-0の完封勝利を収めて開幕5連勝を飾った。セルティックはFW前田大然、FW古橋亨梧、MF旗手怜央が先発出場。ハーツのFW小田裕太郎はベンチ外となった。試合はスコアレスで迎えた後半6分にMFアルネ・エンゲルスのPKでセルティックが先制すると、45分にMFルーク・マッコーワンが追加点を奪取し、2-0の完封勝利を収めた。先制PKの場面では