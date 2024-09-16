来週（2024年9月23日〜9月29日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2024年9月16日〜9月22日｜総合運＆恋愛運TOP３『恋愛面では相手への不満が増えます』｜総合運｜★★★★★新たな発見や知っていくことが多いです。柔軟に吸収していく方が自分の可能性を広げられ