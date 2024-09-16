ようやく重い腰を上げてスキマバイトアプリをダウンロードした私。いざ仕事探しを始めてみるも、ぱらぱらと見ていても、どうもピンとこない。やっぱりこちらの希望をきちんと伝えないとダメか。というわけで、まずは条件をしっかりと考えてみることに。・家からできれば徒歩圏内（電車はちょっと面倒、バスはOK）・最近腰が痛いので、重い荷物系はNG・テレアポは心が痛むのでNG・未経験者OKの仕事・服装自由（スーツとか無理！）・