ボートレース徳山の「トライアングルカップ」が１７日に開幕する。笠置博之（３４＝大阪）が勢いナンバーワンのエンジンを獲得した。３９号機は小池哲也（３着）→大沢風葵（５着）→大野芳顕（６着）と３節連続優出中。特訓では「伸びは普通で、感触的には悪くない」と控えめながらも合格点はクリアという評価だった。笠置自身も７月の当地前回戦で優出６着。「前回優出した出足系にして行くと思う」と調整の方向性は定まっ