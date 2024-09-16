ボートレース徳山の「トライアングルカップ」が１７日に開幕する。和田兼輔（３７＝兵庫）が上昇機の２１号を獲得した。ペラ調整をして臨んだ特訓では、前検一番時計タイの６秒９６をマーク。「行き足系で出足、ターン回りも悪くない。伸びは分からないが、班の比較も悪くなかった。ギアケースで細かいところを調整して行く」と、まずまずの手応えをつかんだ。前々節の戸田で今年初Ｖ。「調子はちょっとずつマシになってます