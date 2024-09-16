宝島社（東京都千代田区）が、2023年12月に発売したヤマザキ「北海道チーズ蒸しケーキ」のムック本「北海道チーズ蒸しケーキFAN BOOK」が発行部数17万部を突破したのを記念して、付録の「北海道チーズ蒸しケーキぬいぐるみ」を巨大サイズにした限定ぬいぐるみが抽選で当たるSNSキャンペーンを9月17日午後5時から実施します。限定ぬいぐるみのサイズは縦約42センチ、横約75センチ、厚さ最大で約束28センチ。「X」で宝島社ムック