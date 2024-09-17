「一気に国民投票までやりたい」。自民党総裁選に立候補した小泉進次郎元環境相（４３）は１６日夜のインターネット討論会で「首相特権で一つ政策を実現するとしたら」と問われ、憲法改正の国民投票にこう言及した。仮定の質問とはいえ、国会での憲法審議を軽視する発言だとして野党などが反発する可能性もある。小泉氏は「憲法改正の国民投票もパッケージにした小泉改革関連法案」を提出したいと発言。国民投票にかけるテーマ