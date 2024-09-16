ロシアのプーチン大統領（ロイター＝共同）【モスクワ共同】ロシアのプーチン大統領は16日、軍人の数を最大150万人に増やす大統領令に署名した。大統領府が発表した。従来より最大18万人、約14％の増員となる。ウクライナ侵攻が2年半以上にわたり長期化し、兵員不足に対応する狙いとみられる。大統領令は12月1日発効。プーチン氏は昨年12月にも軍人を最大132万人に増やす大統領令に署名しており、2022年2月の侵攻開始以降で軍