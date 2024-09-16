16日午後11時13分ごろ、宮崎県、鹿児島県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は日向灘で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは5.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、宮崎県の宮崎市と日南市、鹿児島県の鹿屋市と大崎町です。【各地の震度詳細】■震度3□宮崎県宮崎市日南市□鹿児島県鹿屋