ジェイテクトは16日、公式サイトを更新。公式オンラインショップにおける個人情報漏洩の可能性が確認されたと報告し、謝罪した。「この度、ジェイテクトSTINGS公式オンラインショップにおいて、個人情報の漏えいの可能性が確認されましたので、お詫びとご報告をさせていただきます」とし、経緯を記載。公式オンラインショップは「発送業務をHYPグループ株式会社（以下「HYPグループ」）に委託し、HYPグループは倉庫管理シス