本日、9月16日（月・祝）にオンライン開催された『Aniplex Online Fest 2024』にて、『週刊少年サンデー』にて連載中の、ひらかわあやによる漫画『帝乃三姉妹は案外、チョロい。』が、2025年にTVアニメ化され放送されることが発表された。あわせてティザーPVとティザービジュアルが公開された。 『帝乃三姉妹は案外、チョロい。』は、文武芸、それぞれの天才である帝乃三姉妹と、すべてが平均以下の凡人・綾世