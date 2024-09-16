オレはリョウ。妻のミツハとの間には息子がひとりいます。その息子もすくすくと育ち、今では大学生。すでに家を出てひとり暮らしをしているので、オレたち夫婦はふたりで暮らしています。俺たちはなかなか仲良く暮らしている方だとは思っていますが、どうしてもモヤモヤしてしまうことがひとつ……。それはミツハがふたりの貯金のことを「私のお金」と呼ぶことです。ある日ついに感情が爆発してしまい、「今後はオレが生活費をやり