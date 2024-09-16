◆ウエスタン・リーグソフトバンク4―1阪神（16日、タマスタ筑後）ソフトバンクの木村大成投手（21）が2軍戦で初勝利を挙げた。4回から2番手で登場。4イニングで65球を投げて2安打無失点の力投を見せた。「（プロ）3年目で（初勝利まで）時間はかかったけど、勝つことができてうれしい」と喜んだ。4回は真っすぐで押して三者凡退。5回は先頭の高濱祐仁に左前打を許したが後続を切った。6回は1死から野口恭佑にフェンス直撃