南警察署１６日午前１１時５分ごろ、横浜市南区中村町１丁目の２階建て住宅で、この家に住む女性（９０）と長男（６５）が死亡しているのを、安否確認に訪れた次男（６１）が発見した。南署が死因などを調べている。署によると、女性と長男の２人暮らし。女性の介護について話し合おうと、ケアマネジャーが訪問前に電話したところ誰も出なかったため、別居していた次男に連絡。妻とともに訪れた次男が２人の遺体を１階で発見し