ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日～金曜日15時30分～17時）、9月16日は、23日に投開票を控えた立憲民主党代表選挙について特集した。ジャーナリストの二木啓孝が「がんばれ立憲」という視点で解説を務めた。 鈴木純子（文化放送アナウンサー）「（立憲民主党代表選挙に）立候補しているのは4人です。枝野幸男前