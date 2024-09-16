市場は明日からのＦＯＭＣに焦点が集中しているが、ここに来て大幅利下げへの期待が高まっており、本日の短期金融市場では通常利下げを上回る６３％の確率で織り込み始めている。ただ、ＦＲＢは大幅利下げを行うべきではない理由がいくつかあるとの指摘もアナリストから出ている。 労働市場のデータも直近のインフレ指標も、大幅利下げの必要性を示唆するものはなく、特に労働市場の状況は、低迷というよりも減速を示