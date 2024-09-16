パリ五輪柔道日本代表の橋本壮市が同じく代表の阿部一二三、詩兄妹、永山竜樹とともに１６日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演した。この日の番組の企画で出演者の誰かが永山のしっぺを受けるという流れになり、痛い思いをする１人をルーレットで決めるということに。ここでパリ五輪団体戦決勝・フランス戦での世界的に物議を醸したスロット抽選でのルーレットについて、ＭＣの上田晋也に「実