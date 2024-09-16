◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人７―１中日（１６日・東京ドーム）１６日の巨人・中日戦（東京Ｄ）で第９９代警視総監の緒方禎己氏が始球式を務めた。場内にアナウンスされ制服姿で登場すると、観客がどよめいた。投球はワンバウンドとなったが、その後の敬礼ポーズに拍手が送られた。この日の「敬老の日」に合わせて、特殊詐欺被害防止を呼びかけるために実施された。