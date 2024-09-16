俳優の水野真紀（54）が16日、公式インスタグラムを更新。18歳の自身の写真を公開した。【写真あり】「上品で美しい」1988年、当時18歳の水野真紀水野は投稿で「明治末期生まれの祖父との上野での思い出他、毎週月曜日更新のブログに綴ってみました」とし、「ウチのおじいちゃん、人生100年時代を先取りしていたんじゃないかしら」と紹介した。また写真について「1988年の写真。18歳、ほんのりバブルの香り。年子の姉のセー