■終盤に差し掛かると、キレキレダンスとは打って変わってひょうきんな動きをし始める3人 【動画】白シャツ×黒ネクタイの岩本照・向井康二・宮舘涼太「EMPIRE」キレキレダンス Snow Man岩本照・向井康二・宮舘涼太による「EMPIRE」ダンスがSnow Man公式TikTokにて公開された。岩本・向井・宮館は白シャツに黒ネクタイ、黒パンツとかっちりスタイルで息の合ったキレキレダンスを披露。 しかし曲が終盤に差し掛かると、キレキレ