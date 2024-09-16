私の両親は日本人であるが、中国に行き戦争中滞在していた。しかし父は軍医で母も医療関係者であったので、終戦後でも中国に強制的に抑留された。当時は医師不足で、中国では日本人でも医師が重宝された。当時は敗戦の混乱もあり、多くの日本人が中国に残った。しかし父母は延々と終戦後8年も滞在し、滞在中に出会い結婚した。それだけ長期間に滞在した日本人は例外的である。理由の一つは、父の帰国の順番がきたとき同僚に譲った