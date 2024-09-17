高市早苗経済安保相自民党総裁選で石破茂元幹事長の推薦人の平将明広報本部長代理は16日のBS日テレ番組で、高市早苗経済安全保障担当相の党員・党友票が優勢との報道を巡り、高市氏が政策リーフレットを全国の党員らに郵送したことが一因との認識を示した。「他陣営は一切出していない。それが影響したとの分析もある」と述べた。党総裁選挙管理委員会は今月4日付で文書郵送の禁止を通知していた。選管委の逢沢一郎委員長が11