「ウエスタン、ソフトバンク４−１阪神」（１６日、タマホームスタジアム筑後）阪神は野口の本塁打の１得点のみとし、本塁が遠く３点差を詰めることができなかった。４点差の八回２死。野口が８日のウエスタン・オリックス戦（安芸）以来の３号ソロで完封負けを阻止。六回１死にも左翼へフェンス直撃の二塁打を放つなど、マルチ安打をマークして躍動した。先発の伊藤将は６回７安打２失点。四回、五回と安打と失策が絡んで