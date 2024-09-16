松任谷由実と山口一郎 9月20日22時から放送される『松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD』（ニッポン放送）にサカナクション・山口一郎がゲスト出演する。月に１回、金曜日の夜に放送している『松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD』。松任谷由実がパーソナリティを務め、“今一番会いたい”ゲストとともにトークと音楽を届けているが、次回放送となる9月20日はサカナクションのボーカル山口一郎が出演する。『