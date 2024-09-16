Dellの薄型ノートPC「XPS 13 9345」はCopilot+ PCの要件を満たしており、SoCには低消費電力で知られるQualcommのSnapdragon X Eliteを搭載しています。いったいバッテリーによる駆動時間はどれぐらいなのか、複数パターンで実測してみました。XPS 13ノートパソコン - 薄型ノートパソコン | Dell 日本https://www.dell.com/ja-jp/shop/laptops/snapdragon-new/spd/xps-13-9345-laptopバッテリーの駆動時間を計測するにあたっては、