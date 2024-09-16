16日、石川県金沢市内で乗用車が道路脇の外壁にぶつかる事故があり、運転していた男性が死亡しました。金沢中警察署によりますと、事故があったのは石川県金沢市角間町の県道金沢・井波線で、16日午前6時20分頃「乗用車が道路脇の外壁にぶつかっている」と近くを通りかかった人から通報がありました。この事故で乗用車を運転していた、金沢市内に住む66歳の男性会社員が病院に搬送されましたが、およそ10時間後に外傷性ショックで