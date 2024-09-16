パリ五輪柔道日本代表の阿部一二三、詩兄妹が１６日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演した。まず、東京、パリと五輪連覇の一二三が「名言を残したいと思って考えてたけど浮かばなくて…。感じたまま言ったら、普通に『最高です』って言ってました」と苦笑しながら回顧。これを隣で聞いていた詩は「オリンピックの２週間前に『俺、今回のオリンピック、名言残そうと思ってんねん』って。そうい