「NEWS」小山慶一郎（40）が16日、TOKYOMX「バラいろダンディ」（月〜金曜後9・00）に出演。最後の出演にあたり、番組への感謝を語った。同番組が9月末で終了するため、この日は小山の最後の出演日。エンディングにて小山は「約5年出演させてもらって、ちょうどいいっす！あざっす！」と伝えた。すると、ゲスト出演した旧MCの垣花正が「小山さんは確かに『バラダン』最後かもしれないんですけど、TOKYOMX自体は卒業され