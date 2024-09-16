米テレビ界の最高峰とされる「第７６回エミー賞」の発表・授賞式が１６日（現地時間１５日）、ロサンゼルスで行われた。俳優の真田広之が主演・プロデュースを務めた連続ドラマ「ＳＨＯＧＵＮ将軍」（ディズニープラスで配信中）で、日本人初の主演男優賞を獲得。さらに連続ドラマ部門作品賞など１８冠に輝いた。キアヌ・リーヴス主演の人気アクションシリーズ第４弾の映画「ジョン・ウィック：コンセクエンス」（２０２３年