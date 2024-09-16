【ニューヨーク時事】週明け１６日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が今週の金融政策会合で大幅利下げに踏み切るとの観測を背景に、続伸して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前週末終値比２４９．０１ドル高の４万１６４２．７９ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１９９．３３ポイント安の１万７４８４．６５。