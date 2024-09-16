女優の今田美桜が、16日に放送されたフジテレビ系ドラマ『海のはじまり』(毎週月曜21:00〜)の第11話にサプライズ登場した。泉谷星奈(左)と今田美桜今田が演じたのは、“お友達”同士になった弥生(有村架純)と海(泉谷星奈)が訪れる美容院「スネイル」で働く美容師・深雪夜々。夜々といえば、今作と同じく生方美久氏が脚本を手がけた『いちばんすきな花』(23年)の主人公の1人だ。海を演じる泉谷は、『いちばんすきな花』で夜々の幼少