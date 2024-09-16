タレントの中居正広（52）が16日放送のフジテレビ「中居正広のスポーツ珍プレー好プレー今年もスゴイぞ!大谷翔平&感動の名場面SP」（後7・00）にMCとして出演。「名珍プレー」に阪神レジェンドの伝説の珍プレーを挙げた。「やっぱり出てきたのは下柳」と中居。阪神の下柳剛投手が、内野手がミスするたびに、グラブを地面に叩きつけた伝説の“グラブ投げ事件”を挙げた。「あれ、全世界で言葉（の壁）を越えて、ヨーロ