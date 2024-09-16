警視庁によると、25歳の佐藤琴美容疑者は、東京・中野区中野のタワーマンションで、20代の男性の首をハサミで刺し、殺害しようとした殺人未遂の現行犯で逮捕された。男性は搬送先の病院で死亡が確認された。男性は交際相手で口論になったという。佐藤容疑者は「ハサミを持ったら言うこと聞くと思った」「振りかざしたら刺さってしまった」と供述しているという。