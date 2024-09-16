湖北省の武漢新港空港総合保税区・東西湖パーク内で10日、越境ECを通して輸入された商品を積んだドローンが順調に離陸。わずか20分で、13キロ先の購入者の元に届けられた。購入者の女性・李さんは、「ドローンによる商品の配送を選んだのは、手頃な価格であるだけでなく、スピーディーで、注文も簡単だから」と話す。中国の華中エリアで越境ECを通して輸入された商品がドローンで直接配送されるのはこれが初めてのことだ。今年1-8