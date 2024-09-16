プロバスケットボールＢリーグ１部・群馬クレインサンダーズの選手が、特別支援学校の生徒らとバスケットボールを通して交流するイベントが、群馬県千代田町で開かれました。 群馬クレインサンダーズは「ＯＮＧＡＥＳＨＩ（おんがえし）」活動と銘打ち、企業や市町村などと連携した地域貢献活動を行っています。イベントはサンダーズのオフィシャルパートナーの味の素ＡＧＦと協