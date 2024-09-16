Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅの永瀬廉（２５）が１６日、都内で行われたアニメ映画「ふれる。」（長井龍雪監督、１０月４日公開）の完成披露試写会に出席した。幼なじみの３人が、不思議な生き物「ふれる」と共同生活を行うストーリー。坂東龍汰（２７）、前田拳太郎（２５）と共にトリプル主演を務めた永瀬は「皆さんの心にふれる、震わせるような作品になっている」とコメント。オーディションで初の主演声優を射止めたことを振り