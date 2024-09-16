モデル・ＵＴＡが１６日、自身のインスタグラムを更新し、妹で女優の内田伽羅の誕生日を祝福した。ＵＴＡは、身長１９０センチの抜群のスタイルを生かし、世界を舞台に活躍中。この日のインスタグラムでは、仏パリで暮らしている妹・伽羅を「ｈａｐｐｙｂｉｒｔｈｄａｙＫｙａｒａ！！！ｔｈｅｋｉｎｄｅｓｔ，ｓｍａｒｔｅｓｔ，ｌｏｖｉｎｇｌｉｔｔｌｅｓｉｓｔｅｒ…ｌｉｆｅｒｅａｌｌｙｉｓａｃｙｃ